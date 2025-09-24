Fidimpresa Friulveneto chiude il semestre in utile
Un utile di 466mila euro e affidamenti per circa 457 milioni. Sono i numeri con cui Fidimpresa Friulveneto ha chiuso il bilancio semestrale al 30 giugno 2025, approvato dal Consiglio di amministrazione. Risultati che, sottolinea la società, rispettano pienamente i budget previsti al momento della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: fidimpresa - friulveneto
