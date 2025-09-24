FIAO | stop a stigma e pregiudizi verso le persone con obesità

Al Teatro Ghione si apre oggi l'iniziativa "Corpo, stereotipi e pregiudizi: il peso delle parole", un progetto di sensibilizzazione promosso da La Mattina Dopo Odv con il patrocinio della FIAO – Federazione Italiana Associazioni Obesità, del Comune di Roma – Assessorato alle Politiche Sociali, della FAND – Associazione Italiana Diabetici, e di Radio Deejay.

