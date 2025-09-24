Festival Letteratura Albanese a Milano il FjalaFest
Roma, 24 set. (askanews) – Dal 26 al 28 settembre 2025 torna a Milano, negli spazi del Centro Culturale Slow Mill (via Volturno 32), la seconda edizione di FJALAFEST – Festival della Letteratura Albanese. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Dora e Pajtimit ASD APS e dal Centro Culturale Slow Mill, con il co-finanziamento di MEKI – Ministero dell’Economia, Cultura e Innovazione. Il Festival gode del patrocinio del Consolato della Repubblica d’Albania a Milano e del KKD il Consiglio di coordinamento della Diaspora, con la collaborazione di realtà associative e culturali italo-albanesi. “Narrare l’Albania” è l’invito a scoprire e valorizzare la ricchezza culturale e letteraria albanese attraverso tre giornate di incontri, letture, presentazioni e dibattiti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
