Festival delle Passeggiate 2025 | Roma si racconta a piedi tra poesia musica e performance

Dal 4 ottobre al 9 novembre 2025 Roma torna a camminare con la quarta edizione del Festival delle Passeggiate – Tutte le strade portano a te, diretto da Giulia Ananìa e Tiziano Panici. Otto percorsi in otto quartieri diversi trasformano la città in un grande palcoscenico urbano, restituendo agli abitanti e ai visitatori uno sguardo poetico sui luoghi più nascosti della Capitale. Il Festival, tra i primi format a valorizzare gli spazi urbani attraverso percorsi inediti, invita a muoversi lentamente, seguendo i ritmi dei quartieri, ascoltando storie, parole, musiche e performance. Ogni passo diventa gesto di conoscenza: dal nord all’ovest, dall’est al sud, le strade di Roma si svelano come un coro di anime e di realtà piccole e “autarchiche”, e proprio nella pluralità dei quartieri emerge la ricchezza della città. 🔗 Leggi su Funweek.it