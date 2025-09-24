Festival della Pace Arriva il gran finale

Lanazione.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo spettacolo "C’era una volta la guerra" e il gran finale con l’inaugurazione di un nuovo murale, sono gli ultimi due appuntamenti del Festival della pace, che vede anche sfilare la più grande bandiera della pace al mondo e quella della Palestina. Il Festival della pace di Vaiano, promosso da Comune, Fondazione Cdse e Anpi Vaiano, si avvia alla conclusione con due eventi che uniscono teatro, arte e musica. Domani sera, alle 21, al circolo Arci La Spola d’Oro della Briglia, è in programma lo spettacolo teatrale " C’era una volta la guerra " a cura del Teatro di Emergency. Un viaggio tra fatti storici, personaggi e canzoni che invita a riflettere sull’attualità del tema della pace e sui conflitti che ancora attraversano il nostro tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: festival - pace

Noa al Cilento Etno Festival: un inno alla pace e alla diversità culturale, tra musica e tradizioni

Arzano chiama, la musica risponde: il festival per la pace che unisce generazioni e coscienze

Fiorachella 2025: a Villa Pace musica live nel festival giovane che cresce ogni anno

Finale Emilia, Mani Tese: il prossimo weekend arriva il festival Segni di Pace; Pagliara SportCity Day una grande festa con un messaggio di pace; Lucignano Music Festival Guerra e Pace: torna la grande musica da camera nell'incanto del borgo trecentesco di Lucignano.

Festival della Pace. Arriva il gran finale - Lo spettacolo "C’era una volta la guerra" e il gran finale con l’inaugurazione di un nuovo murale, sono gli ultimi due appuntamenti del Festival della pace, che vede anche sfilare la più grande ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Festival Pace Arriva Gran