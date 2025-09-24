Festival della Pace Arriva il gran finale
Lo spettacolo "C’era una volta la guerra" e il gran finale con l’inaugurazione di un nuovo murale, sono gli ultimi due appuntamenti del Festival della pace, che vede anche sfilare la più grande bandiera della pace al mondo e quella della Palestina. Il Festival della pace di Vaiano, promosso da Comune, Fondazione Cdse e Anpi Vaiano, si avvia alla conclusione con due eventi che uniscono teatro, arte e musica. Domani sera, alle 21, al circolo Arci La Spola d’Oro della Briglia, è in programma lo spettacolo teatrale " C’era una volta la guerra " a cura del Teatro di Emergency. Un viaggio tra fatti storici, personaggi e canzoni che invita a riflettere sull’attualità del tema della pace e sui conflitti che ancora attraversano il nostro tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
