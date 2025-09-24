festival dei suoni antichi tra tradizione popolare e inclusione

Tempo di lettura: 2 minuti Scatta il countdown per l’edizione numero sette del Festival dei Suoni Antichi, i n programma a Macerata Campania dal 25 al 28 settembre. La manifestazione, organizzata dall’associazione “Suoni Antichi” con il patrocinio del Comune, si conferma come uno degli appuntamenti più significativi della tradizione musicale popolare campana. Quattro giorni di musica popolare, cultura e inclusione sociale: il festival infatti, non sarà solo un palcoscenico per artisti di rilievo nazionale e locale, ma anche un’occasione di integrazione e inclusione sociale. Grazie alla collaborazione con la cooperativa sociale Aria Nuova di Galluccio, parte del consorzio Icaro, la rassegna integrerà progetti di musicoterapia rivolti a persone con fragilità psichiche, rafforzando così la dimensione comunitaria dell’evento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

