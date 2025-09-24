Festa Roma Premio Film Impresa under 35 per raccontare l' azienda in cinema

Roma, 24 set. (Adnkronos) - Il Premio Film Impresa promosso da Unindustria sarà protagonista all'interno del programma Alice nella Città, sezione autonoma della Festa del Cinema, giunta alla XXIII edizione, presentata stamane all'Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” a Roma. Lo hanno annunciato i direttori Fabia Bettini e Gianluca Giannelli che hanno ringraziato il Premio Film Impresa di Unindustria davanti ad un pubblico di appassionati e professionisti dell'audiovisivo e ai tantissimi giovani, ai quali Alice nella Città è rivolto e si ispira. Il Premio Film Impresa entra nella XXIII di Alice nella Città - in programma dal 15 al 26 ottobre prossimo - all'interno di uno degli highlights più attesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

