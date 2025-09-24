Festa dello Sport ad acquaviva delle Fonti
Si terrà sabato 27 settembre, a partire dalle ore 17.30 in piazza Garibaldi, la Festa dello Sport, evento conclusivo della manifestazione “SportinViva”, promossa dal Comune di Acquaviva delle Fonti nell’ambito della Settimana Europea dello Sport – #BeActive.Dopo una settimana intensa di attività. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: festa - sport
Enogastronomia, attività fisica, socialità e solidarietà: torna la 'Festa dello Sport'
Stop smartphone, sì allo sport. Nel Borgo un sabato di festa
A Monza la grande festa dello sport: la piazza si trasforma in una palestra a cielo aperto
FESTA DELLO SPORT Che energia venerdì 19 settembre al Centro Sportivo di Gorle! I 230 alunni della scuola Primaria hanno trascorso una mattinata all’insegna di sport e divertimento: tra tiri a canestro, colpi di racchetta, corse ad ostacoli e - facebook.com Vai su Facebook
Festa dello Sport ad acquaviva delle Fonti 27 settembre 2025; Festa della Cipolla Rossa di Acquaviva delle Fonti 2025 | IL PROGRAMMA; Acquaviva delle Fonti: al via la seconda edizione del Palio del Traino il 14 e 15 giugno 2025.
Ad Acquaviva torna la Festa della Cipolla Rossa: musica, visite guidate e laboratori - Due giorni di eventi dedicati alla promozione e alla valorizzazione dell’eccellenza gastronomica ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
La cipolla rossa di Acquaviva prepara la festa - La contraffazione e qualche furto non arrestano la raccolta della “Cipolla Rossa di Acquaviva”, attività in corso proprio in questi giorni, nell’anno cruciale in cui si festeggia il ventunesimo ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it