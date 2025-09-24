Bergamo. Venerdì 26 e sabato 27 settembre 2025 all’Oratorio parrocchiale di Grumello Del Piano (Bergamo), in piazza Aquileia si terrà la “Festa dello sport”, con Freestyle Trial show. L’appuntamento è dalle 16 alle 21 con un programma ricco di aggregazione e divertimento. In questo evento si potrà: – provare gratuitamente una full immersion nel paintball; – ammirare dimostrazioni pratiche di calcio e Flag Football; – assistere allo spettacolo mozzafiato del campione del mondo di bike trial Luca Tombini – mangiare del buon cibo in compagnia – se la compagnia non bastasse ci sarà anche un dj set ad accompagnare la serata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - “Festa dello sport”, a Grumello Del Piano il campione del mondo di bike trial Luca Tombini