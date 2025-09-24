Una giornata dedicata all’ambiente in uno degli scenari naturalistici più belli del territorio. Vigarano Mainarda si prepara a celebrare sabato, dalle dieci alle 18, la ‘ Festa della Terra ’. Palcoscenico di un evento di partecipazione e di iniziative capaci di coinvolgere i cittadini e di fare incontrare enti e istituzioni è l’Oasi di Vigarano Pieve, tra il verde che si affaccia sullo specchio d’acqua del lago. La manifestazione ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sui temi ambientali e di promuovere pratiche sostenibili. Quest’anno si arricchisce di nuove iniziative e collaborazioni. La giornata si aprirà alle 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Festa della Terra’ a Vigarano. In scena le eccellenze locali