Festa della birra di San Michele a Garbagna

Novaratoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna la festa della birra di San Michele a Garbagna Novarese.Il 26 settembre Club 80 band, il 27 settembre concerto della Smile band. Tutte le sere piatti caldi, fiumi di birra e carne alla griglia.Per info e prenotazioni: 371 5955386. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

