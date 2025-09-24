Festa della birra al Cafè Racer

Torna, per il quarto anno al Cafè Racer, il beer fest: due serate all'insegna della musica, dell'intrattenimento, del buon cibo e naturalmente della birra nel locale in via Tirino a Chieti.Venerdì 26 settembre ai esibiranno i King providence, (Elvis Presley Tribute Band), gruppo tributo ad Elvis. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

