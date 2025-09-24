Festa dell' uva 2025

67ª Festa dell’Uva – San Colombano al Lambro Domenica 28 Settembre ti aspetta una giornata indimenticabile tra tradizione, spettacoli e divertimento!Programma completo:Sabato 27 Settembre – Anteprima21.30 Concerto del Gruppo Folkloristico Banino – Piazza del PopoloDomenica 28 Settembre9.30. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Festa dell’Uva di Vo’, dal 19 al 21 settembre 2025; Festa dell' uva 2025; La Festa dell'Uva a Soave dal 19 al 21 settembre 2025.

festa uva 2025Festa dell’Uva 2025: la nuova Tiara svela i simboli della leggenda - Presentata a Caluso la corona in oro giallo che ogni anno passerà da una Ninfa all’altra insieme al mantello e al Tirabusun ... Come scrive giornalelavoce.it

festa uva 2025Festa dell’Uva: schiacciata protagonista del Food Challenge - Lunedì 22 settembre, Impruneta (Firenze) ha celebrato uno dei piatti della tradizione fiorentina, la Schiacciata con l’Uva, con il secondo Food Challenge. Si legge su nove.firenze.it

