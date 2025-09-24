Festa dei Popoli passaporto per i bimbi alla scoperta delle culture

Anteprima24.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Torna a Salerno la festa dei popoli,  giunta quest’anno alla sua 16ª edizione. L’appuntamento è domenica 28 settembre dalle 16 presso il Parco dell’Irno. L’evento presentato questa mattina in una conferenza stampa come un laboratorio di intercultura e convivenza trasformerà uno dei luoghi più significativi della città in uno spazio di incontro e dialogo tra culture con un ricco programma di attività, spettacoli e momenti di condivisione. Saranno 21 le comunità presenti.  La festa prenderà il via con l’ingresso trionfale delle bandiere e poi le diverse fedi presenti in città si incontreranno sul palco in un momento di spiritualità condivisa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

festa dei popoli passaporto per i bimbi alla scoperta delle culture

© Anteprima24.it - Festa dei Popoli, passaporto per i bimbi alla scoperta delle culture

In questa notizia si parla di: festa - popoli

Grande successo per la "Festa dei Popoli": dialogo e integrazione al cuore del progetto "aMEimporta"

Tra multiculturalismo e pace: a Ruffano quinta edizione della festa Popoli e Culture

Serino si prepara alla IV edizione della Festa dei Popoli: simbolo di pace e solidarietà

FESTA DEI POPOLI, PASSAPORTI PER I BIMBI ALLA SCOPERTA DELLE CULTURE; La festa dei popoli compie dieci anni. A Parco Perotti, una tre giorni ricca di eventi.

Festa dei Popoli dedicata alla pace. Musica e cibo da tutto il mondo - Sabato 28 giugno, in piazza Gramsci ad Agliana è "Festa dei popoli". Secondo lanazione.it

Torna la Festa dei Popoli. Fra cibo e musica, la rassegna che promuove il dialogo fra culture - Si comincia domani (sabato) a partire dalle 18 in villa comunale con la cerimonia d'apertura e la sfilata delle bandiere delle nazioni presenti. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Popoli Passaporto Bimbi