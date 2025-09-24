Festa dei Popoli passaporto per i bimbi alla scoperta delle culture
Tempo di lettura: < 1 minuto Torna a Salerno la festa dei popoli, giunta quest’anno alla sua 16ª edizione. L’appuntamento è domenica 28 settembre dalle 16 presso il Parco dell’Irno. L’evento presentato questa mattina in una conferenza stampa come un laboratorio di intercultura e convivenza trasformerà uno dei luoghi più significativi della città in uno spazio di incontro e dialogo tra culture con un ricco programma di attività, spettacoli e momenti di condivisione. Saranno 21 le comunità presenti. La festa prenderà il via con l’ingresso trionfale delle bandiere e poi le diverse fedi presenti in città si incontreranno sul palco in un momento di spiritualità condivisa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
