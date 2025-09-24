Festa a sorpresa speciale per Protti | compleanno numero 58 con tutti gli ex compagni di squadra del Bari
Bella iniziativa degli ex colleghi della squadra pugliese, da Gautieri e Tangorra, per far sentire la vicinanza all'ex bomber durante le sue cure. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
