Ferrari sbeffeggiata dal suo pilota | Vasseur lascia il box furioso | Chiesti chiarimenti immediati

Non è un momento facile per la Ferrari. Ogni piccolo spiffero scaturisce in una polemica difficile da gestire. Charles Leclerc, dopo la delusione del GP dell'Azerbaijan, ha cercato di abbassare le aspettative: "Vincere una gara sarà molto difficile. Poi se dovesse esserci una sorpresa ne sarei molto contento". Il monegasco ha chiuso la gara al nono posto, risultato che, combinato all'ottavo di Lewis Hamilton, ha permesso alla Mercedes di sorpassare la Ferrari nel mondiale Costruttori. La Scuderia ha raccolto appena 6 punti contro i 30 della Stella a tre punte, mentre la McLaren, seppur debole ad Baku, resta il riferimento stagionale con una vettura competitiva.

