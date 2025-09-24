Fermato per un controllo e trovato con la droga 27enne denunciato per spaccio
Un uomo di 27 anni è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Domodossola. Il 27enne è stato fermato nei giorni scorsi dai carabinieri dell'Aliquota operativa durante i controlli antidroga in città. I militari hanno notato alcuni giovani intenti a scambiarsi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: fermato - controllo
Fermato dai carabinieri per un controllo; trovato con hashish, marijuana e cocaina. Ha appena 15 anni. Arrestato dai militari a Fondi
Fermato per un controllo, aveva a suo carico un ordine di carcerazione per rapina e furto: 35enne in manette
Fermato al casello dell'A14 per un controllo: in auto 370 grammi di droga
Fermato per un controllo mentre era seduto nei pressi di un'auto in piazza delle Cinque Scole al #Ghetto a #Roma, è stato poi trovato in possesso di un #coltello. L'uomo, uno straniero, è stato portato al commissariato Trevi per accertamenti e sarebbe un se - X Vai su X
Viaggia in moto con targa falsa, senza patente né assicurazione: fermato dalla Polizia Locale Durante un servizio di controllo sul territorio, la Polizia Locale dei Comuni di Medesano e Fornovo di Taro ha fermato un motociclo risultato oggetto di confisca. Alla g - facebook.com Vai su Facebook
Trovato con la droga al controllo: dovrà presentarsi alla Pg ogni giorno; Catania, arrestato 31enne con borsa frigo sospetta: cosa hanno trovato gli agenti durante il controllo; Fermato dopo essere fuggito ad un controllo: trovato con la droga, arrestato.
Droga, sorvegliato speciale trovato con 46 dosi in casa: arrestato un pluripregiudicato adranita - I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno maturato il sospetto che il 44enne potesse trovarsi in possesso di droga ... Da ilsicilia.it
Sorvegliato speciale trovato con 46 dosi di cocaina ad Adrano, così lo hanno sorpreso gli agenti - Adrano, arrestato un 44enne sorvegliato speciale: trovato con 46 dosi di cocaina pronte per lo spaccio durante un controllo della Polizia. Riporta virgilio.it