Fermato per un controllo e trovato con la droga 27enne denunciato per spaccio

Novaratoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 27 anni è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Domodossola. Il 27enne è stato fermato nei giorni scorsi dai carabinieri dell'Aliquota operativa durante i controlli antidroga in città. I militari hanno notato alcuni giovani intenti a scambiarsi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

