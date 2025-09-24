Fermati in via Emilia con cocaina ed hashish due pusher in manette
Nel pomeriggio di martedì, i Carabinieri del Battaglione "Toscana" di Firenze, insieme ai colleghi di Castelfranco Emilia, hanno svolto un'operazione speciale per controllare il territorio e prevenire reati.Durante un posto di blocco a San Cesario sul Panaro, in via Emilia Est, i militari hanno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: fermati - emilia
La morte di un uomo di 41 anni a Reggio Emilia, fermato dalla polizia dopo una violenta escandescenza, ha riportato al centro il dibattito sull’uso del taser da parte delle forze dell’ordine. Lo strumento è accusato da alcuni di essere pericoloso mentre altri lo dif - facebook.com Vai su Facebook
Reggio Emilia, fermato col taser dalla polizia: muore 41enne - X Vai su X
Fermati in via EMilia con cocaina ed hashish, due pusher in manette; Fermati al parco della Fonderia con oltre 30 dosi di droga, due arresti; Cocaina, trovato con 5mila dosi: arrestato dopo un semplice controllo stradale.
Su 32 conducenti fermati, 5 positivi alla cocaina - Su 32 automobilisti fermati pr un controllo, ben 5 sono risultati positivi alla cocaina. Riporta msn.com
Fermati dai carabinieri, lanciano dal finestrino confezioni di cocaina - Durante l’accertamento eseguito dai carabinieri, hanno tentato di disfarsi di un fazzoletto con all’interno sei ... Segnala ilrestodelcarlino.it