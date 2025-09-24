Bologna, 24 settembre 2025 – “Non si lascia indietro nessuno: si parte e si torna insieme”. Con questo motto una delegazione di circa 50 persone si è presentata fuori dal carcere Rocco D’Amato di Bologna, in solidarietà alle persone fermate a seguito degli scontri con le forze dell’ordine durante la manifestazione a sostegno del popolo palestinese di lunedì, quando una piccola costola dei 30mila scesi in piazza pacificamente ha deciso di occupare tutte le corsie della tangenziale e dell’A14. Occupazione repressa e sgomberata dal Reparto mobile. Da questa guerriglia, terminata in via Stalingrado, sono stati nove i fermati: quattro di loro, di cui uno minorenne agli arresti domiciliari, questa mattina, hanno sostenuto gli interrogatori e, in massa, fuori da via del Gomito, altri attivisti hanno fatto una protesta per chiedere la loro immediata scarcerazione: tante le bandiere della Palestina un presidio è molti automobilisti e autisti, anche di autobus, hanno suonato il clacson passando davanti al presidio fuori dalla Dozza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fermati durante la manifestazione pro Gaza: presidio davanti al carcere di Bologna