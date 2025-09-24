fermana preso il centrocampista elia nunzi

E’ tornata a lavorare a testa bassa la Fermana in vista del prossimo impegno di campionato, il secondo casalingo contro l’Osimana di domenica scorsa. La sfida di Trodica ha lasciato in eredità qualche scoria da smaltire dovuta alle assenze forzate di Malafronte ad esempio oltre alle condizioni non perfette con cui sono scesi in campo Guti e anche Scanagatta mentre Bartolocci, anche se tra i convocati, neanche si è seduto in panchina. Una giornata sfortunata in termini di assenze ma la Fermana in campo ha mostrato un volto fiero e spavaldo, ciò ha provato contro una signora squadra ricevendo sia l’onore delle armi degli avversari sia gli applausi dei quasi 200 venuti da Fermo per sostenere la squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

