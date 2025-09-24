Fendi la Primavera-estate 2026 è romantica con un tocco pop

Sarà una stagione all'insegna della leggerezza quella immaginata dalla maison romana. Dai tessuti, impalpabili al punto da diventare trasparenti, alle tonalità fresche e vivaci scelte per abiti e accessori ad alto tasso di serotonina. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Fendi, la Primavera-estate 2026 è romantica con un tocco pop

In questa notizia si parla di: fendi - primavera

' STAYs! Il nostro amato leader ritornerà in Italia per partecipare alla sfilata Primavera/Estate 2026 Uomo/Donna di Fendi alla Fashion Week di Milano, in qualità di bra - X Vai su X

Carla in Marocco, nella primavera del 2000. Un bellissimo scatto che la ritrae durante il viaggio per celebrare i quarant’anni di matrimonio con Candido. © Archivio Fendi Speroni #CarlaFendi #CandidoSperoni #Marocco #FondazioneFendiSperoni #ArchivioF - facebook.com Vai su Facebook

La sfilata Fendi primavera estate 2026 è fluidità tra vita quotidiana e artigianato ad alto tasso di ingegnerizzazione; Fendi PE26, una colta interpretazione dello chic italiano; Le borse più belle della Primavera-Estate 2026 dalle sfilate di Milano.

Fendi, la Primavera-estate 2026 è romantica con un tocco pop - Dai tessuti, impalpabili al punto da diventare trasparenti, alle tonalità fresche e vivaci scelte per abiti e acce ... Segnala vanityfair.it

La sfilata Fendi primavera estate 2026 è fluidità tra vita quotidiana e artigianato ad alto tasso di ingegnerizzazione - Dominata da «un senso di leggerezza e colore che incontra un’eleganza romantica», come racconta Silvia Venturini Fendi ... vogue.it scrive