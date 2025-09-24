Nella Milano della moda, Fendi svela una collezione che intreccia colore, tecnologia e savoir-faire artigianale, dipingendo ritratti di donne gentili e risolute. Radici storiche e futuro condiviso Entrare nel rinnovato Palazzo Fendi di via Montenapoleone significa varcare la soglia di un secolo di storia e, al contempo, percepire l’energia di un marchio pronto a scrivere . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Fendi accende Milano: sport deluxe e colori per donne determinate