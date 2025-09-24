Femminicidio di Cinzia Pinna Emanuele Ragnedda ha confessato | cadavere trovato nel suo casolare

L’imprenditore Emanuele Ragnedda ha confessato ai Carabinieri il femminicidio di Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa a Palau lo scorso 11 settembre. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Femminicidio di Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda ha confessato: cadavere trovato nel suo casolare

A sei anni dal femminicidio, la comunità ricorda Cinzia Fusi: "Lavoriamo per la prevenzione"

Scomparsa Cinzia Pinna, l’imprenditore del vino confessa il femminicidio: trovato il corpo della donna

Chi è Emanuele Ragnedda, l’uomo che ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna: il suo vino è “il più caro d’Italia”

Chi è Emanuele Ragnedda, l’imprenditore che ha confessato il delitto di Cinzia Pinna: le sue bottiglie costano fino a 1.800 euro - Emanuele Ragnedda ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna, la ragazza di 33 anni della quale si sono perse le tracce dalla sera dell’11 settembre a Palau, in Gallura, il corpo è stato ritrovato ... Secondo tpi.it

L'uomo, che era stato fermato dopo aver tentato la fuga, ha confessato il delitto - Il caso della scomparsa di Cinzia Pinna, la ragazza di 33 anni della quale si sono perse le tracce dalla sera dell’11 settembre a Palau, in Gallura, si è scoperto essere in realtà un nuovo caso di fem ... Da tpi.it