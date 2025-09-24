Femminicidio Cinzia Pinna | ritrovato il cadavere Ha confessato l’imprenditore indagato

E' stato ritrovato il corpo di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo scomparsa il 12 settembre 2025. Il cadavere è stato ritrovato in un terreno di proprietà dell'imprenditore vitivinicolo Emanuele Ragnedda, 41enne indagato per la scomparsa della donna L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Femminicidio Cinzia Pinna: ritrovato il cadavere. Ha confessato l’imprenditore indagato

