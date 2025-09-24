Femminicidi da Ilaria Sula a Sara Campanella e Cinzia Pinna | i casi di cronaca del 2025
Donne, madri, figlie. Spesso uccise dall'ex partner o dal compagno, per desiderio di possesso, incapacità di accettare una separazione o comunque motivi correlati al solo fatto di essere donna. Vicende di violenza che continuano a occupare le pagine di cronaca. Dietro ai numeri dei femminicidi ci sono volti, storie, vite distrutte: ecco chi erano alcune delle vittime. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
L'incapacità di accettare un “no”: così Sara e Ilaria sono state uccise; Ilaria dopo Sara: i destini delle ragazze uccise per un no; Per Ilaria, per Sara, per tutte: migliaia in presidio a piazzale Aldo Moro, alla Sapienza.
Terni, una targa per Ilaria Sula: commozione, palloncini bianchi e impegno per la lotta alla violenza di genere alla Festa di Alternativa Popolare - Con questa frase semplice, ma carica di significato, si è aperto al parco de "La Passeggiata" di Terni la Festa di Alternativa Popolare dedicata quest'anno a Ilaria ... corrieredellumbria.it scrive
Il cuore di Terni batte per Ilaria Sula: un successo il primo Memorial giovanile - ma soprattutto un messaggio forte e chiaro: quello che è successo a Ilaria Sula non deve accadere mai più. Lo riporta sporterni.it