Felipe Melo racconta l'esperienza con Gattuso | Un codardo mi ha deluso Thiago Silva è testimone

Il brasiliano racconta il suo periodo in Serie A e la delusione che ha provato affrontando Gattuso: dalle liti continue allo scambio di persona con Nesta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: felipe - melo

Felipe Melo fa un appello a Calhanoglu: «Vieni al Galatasaray!»

Felipe Melo, ex centrocampista brasiliano della #Fiorentina, accende la polemica nei confronti del ct italiano #Gattuso: "Con De Rossi ce le davamo ma a fine partita era tutto ok. Gattuso invece era un codardo, faceva tanto il duro ma con me aveva paura".

Felipe #Melo parla di #Juve e #Inter Che retroscena su #Chiellini

Felipe Melo racconta: "Amo Firenze, non sarei dovuto andare alla Juventus" - Felipe Melo parla in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport dove rivela che, col senno di poi ... Secondo calciomercato.com