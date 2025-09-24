L’Italia ha dettato legge sul campo di Pasay City (Manila, Filippine), ha surclassato il Belgio con un perentorio 3-0 e si è qualificata con disinvoltura alle semifinali dei Mondiali 2025 di volley maschile. La nostra Nazionale ha riscattato la sconfitta rimediata al tie-break contro i Red Dragons nella fase a gironi, ha espresso al meglio il proprio gioco, ha sciorinato grande tecnica offensiva, ha fatto la differenza al servizio e ha saputo chiudere i conti in ottanta minuti di gioco. Sembra essere ritornata la squadra dei giorni migliori, capace di guadagnarsi il diritto di continuare la difesa del titolo iridato conquistato tre anni fa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fefé De Giorgi esulta: “Pressione impressionante al servizio, si gioca per le medaglie. Domani sveglia libera”