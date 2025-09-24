Federico Mastrostefano brillo a Uomini e Donne? La verità sull’esterna con Agnese

Il caso scoppiato in tv. Un rumors emerso dalla registrazione di Uomini e Donne di martedì 23 settembre ha fatto il giro del web. Federico Mastrostefano, ex tronista e oggi cavaliere over del people show, sarebbe arrivato “brillo” a un’esterna con la dama Agnese De Pasquale. La notizia, rilanciata sui social e amplificata da forum e blog, ha acceso curiosità e ironia, alimentando dubbi sulla sua permanenza nel programma. Secondo la ricostruzione di Fanpage la situazione avrebbe avuto uno sviluppo diverso rispetto alle prime indiscrezioni. Due calici a cena, non ubriaco. Secondo fonti vicine alla produzione, Federico Mastrostefano non avrebbe mai ecceduto con l’alcol. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Federico Mastrostefano “brillo” a Uomini e Donne? La verità sull’esterna con Agnese

In questa notizia si parla di: federico - mastrostefano

