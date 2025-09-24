Federica Brignone | Sento ancora dolore non so quando tonerò a sciare Le Olimpiadi? Non ho una risposta Corsera

Federica Brignone: «Sento ancora dolore, non so quando tonerò a sciare» (Corsera) Il Corriere della Sera intervista Federica Brignone che ha vinto la Coppa del mondo e che poi si è infortunata ai campionati italiani in Val di Fassa, il 3 aprile scorso. Ha riportato una frattura scomposta a tibia e perone e la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ora la lotta per tornare a Milano-cortina 2026. Federica Brignone, ci racconta la sua estate? «Più che altro. non è stata un’estate. Niente mare, surf, divertimenti: ho vissuto al Jmedical della Juventus con il solo scopo di stare meglio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Federica Brignone: «Sento ancora dolore, non so quando tonerò a sciare. Le Olimpiadi? Non ho una risposta» (Corsera)

Federica Brignone guerriera: quasi 100 giorni di riabilitazione al J medical per inseguire il sogno Milano Cortina 2026 | Il video

Federica Brignone, nuovo intervento in artroscopia per velocizzare il recupero

Federica Brignone, riuscita l’artroscopia al ginocchio: “Per velocizzare il recupero e migliorare il range articolare”

Brignone: «Il ginocchio non tornerà più come prima: l'infortunio mi ha creato un guaio per la vita. Sono pronta all'eventualità di non farcela» - Cortina 2026: «Il momento peggiore quando ho capito che serviva il secondo intervento: non camminavo bene, non salivo ... Lo riporta msn.com