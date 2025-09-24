Federica Brignone | L' infortunio mi ha lasciato danni permanenti al ginocchio Ho paura di sentirmi a disagio quando rimetterò gli sci

La speranza di esserci ai Giochi del 2026 a Cortina è lì, fissa nella sua testa. Ma Federica Brignone, 35 anni e una carriera di successi lunghissima, sa che potrebbe non. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Federica Brignone: «L'infortunio mi ha lasciato danni permanenti al ginocchio. Ho paura di sentirmi a disagio quando rimetterò gli sci»

Federica Brignone guerriera: quasi 100 giorni di riabilitazione al J medical per inseguire il sogno Milano Cortina 2026 | Il video

Federica Brignone, nuovo intervento in artroscopia per velocizzare il recupero

Federica Brignone, riuscita l’artroscopia al ginocchio: “Per velocizzare il recupero e migliorare il range articolare”

