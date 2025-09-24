Federica Brignone gela i suoi fan | Non so se riuscirò a tornare

La stagione 2024 di Federica Brignone è stata memorabile: la fuoriclasse valdostana ha vinto la Coppa del Mondo e le Coppe di specialità, impreziosendo un palmarès già straordinario. Ma l'incidente gravissimo dello scorso aprile ai campionati italiani ha cambiato radicalmente il suo percorso. Da allora la campionessa ha affrontato mesi di riabilitazione intensa, con molti dubbi sul suo futuro. Nelle ultime ore Brignone ha lanciato un nuovo allarme: non sa ancora se e quando potrà tornare in pista. Una frase in particolare ha gelato i fan: "Il ginocchio non tornerà più come prima: l'infortunio mi ha creato un guaio per la vita.

Federica Brignone: "La mia non è stata estate, ho vissuto al JMedical. Dopo mesi ho ancora dolore" - Come sta oggi la campionessa di sci dopo il grave infortunio alla gamba sinistra, a causa del quale ha subito due operazioni