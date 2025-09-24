Federica Brignone e l’infortunio | Non so se ce la farò a tornare Il ritiro? Non voglio
Federica Brignone ha rimediato una frattura scomposta a tibia e perone e la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro il 3 aprile scorso. Ora vorrebbe tornare a Milano-Cortina 2026. «Puntavo a guarire e basta. Tornavo a casa e facevo gli esercizi che mi mancavano, mi "attaccavo" al ghiaccio. La fretta in questi casi non esiste, ma cercavo di mettermela», spiega in un'intervista al Corriere della Sera. Eppure il dolore è ancora presente. L'infortunio di Brignone. Brignone ricorda che «di incidenti seri ne ho avuti: il piatto tibiale me l'ero già rotto, anche se non in questo modo.
