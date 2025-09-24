Federica Brignone e l’infortunio | Non so se ce la farò a tornare Il ritiro? Non voglio

Open.online | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Brignone ha rimediato una frattura scomposta a tibia e perone e la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro il 3 aprile scorso. Ora vorrebbe tornare a Milano-Cortina 2026. «Puntavo a guarire e basta. Tornavo a casa e facevo gli esercizi che mi mancavano, mi “attaccavo” al ghiaccio. La fretta in questi casi non esiste, ma cercavo di mettermela», spiega in un’intervista al Corriere della Sera. Eppure il dolore è ancora presente. L’infortunio di Brignone. Brignone ricorda che «di incidenti seri ne ho avuti: il piatto tibiale me l’ero già rotto, anche se non in questo modo. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: federica - brignone

Federica Brignone guerriera: quasi 100 giorni di riabilitazione al J medical per inseguire il sogno Milano Cortina 2026 | Il video

Federica Brignone, nuovo intervento in artroscopia per velocizzare il recupero

Federica Brignone, riuscita l’artroscopia al ginocchio: “Per velocizzare il recupero e migliorare il range articolare”

federica brignone l8217infortunio soFederica Brignone: «Sento ancora dolore, non so quando tonerò a sciare. Le Olimpiadi? Non ho una risposta» (Corsera) - Federica Brignone: « Le tempistiche di recupero andrebbero oltre i Giochi 2026 e la prossima stagione. Secondo ilnapolista.it

federica brignone l8217infortunio soBrignone: «Il ginocchio non tornerà più come prima: l'infortunio mi ha creato un guaio per la vita. Sono pronta all'eventualità di non farcela» - Cortina 2026: «Il momento peggiore quando ho capito che serviva il secondo intervento: non camminavo bene, non salivo ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Federica Brignone L8217infortunio So