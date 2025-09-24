Federer e la frecciata a Sinner | Favorito dai tornei che lo vogliono in finale La risposta di Jannik è da applausi

Roger Federer manda una frecciata a Jannik Sinner e l'italiano risponde con l'eleganza di sempre, evitando le polemiche come uno sciatore durante uno slalom. Lo svizzero, intervenuto. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Federer e la frecciata a Sinner: «Favorito dai tornei che lo vogliono in finale». La risposta di Jannik è da applausi

In questa notizia si parla di: federer - frecciata

La frecciata di Roger #Federer ai direttori dei tornei LA SUA TEORIA NEL MIO NUOVO ARTICOLO https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Interviste_Tennis/102038/federer-punge-i-direttori-dei-tornei-preferiscono-avere-sinner-e-alcaraz-in-finale-/… #si - X Vai su X

La frecciata di Roger Federer ai direttori dei tornei LA SUA TEORIA - facebook.com Vai su Facebook

Federer e la frecciata a Sinner: «Favorito dai tornei che lo vogliono in finale». La risposta di Jannik è da applausi; “La finale di Parigi? Può restare nella testa a lungo. Ma Sinner potrà vendicarsi, spero a…; Atp 500, una storia italiana: Sinner da record.

Federer e la frecciata a Sinner: «Favorito dai tornei che lo vogliono in finale». La risposta di Jannik è da applausi - Roger Federer manda una frecciata a Jannik Sinner e l'italiano risponde con l'eleganza di sempre, evitando le polemiche come uno sciatore ... msn.com scrive

Sinner-Cilic in diretta TV China Open: dove vederla in chiaro, orario, la bordata di Roger Federer - L'altoatesino tornerà in campo nell'ATP 500 di Pechino, dopo la delusione della sconfitta contro Alcaraz agli US Open. Come scrive libero.it