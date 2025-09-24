Federer attacca Sinner | Lo favoriscono La risposta di Jannik è un colpo vincente
C’è qualcosa di unico nello sport quando si confrontano due fuoriclasse che incarnano epoche differenti e ne diventano i simboli. Roger Federer, con il suo tennis cesellato ed elegante ha scritto pagine importanti nella storia del tennis, e insieme a Nadal e a Djokovic ha segnato un’era ormai trascorsa. Jannik Sinner, giovane leader del presente, è invece il volto di un tennis nuovo, atletico e potente, proiettato nel futuro. Quando due mondi così distanti si incontrano, ogni parola ha un peso. E così anche un commento polemico, seppur senza nulla di personale nei confronti del nostro campione, può diventare materia di dibattito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: federer - attacca
“Lo chiameremo Fedal Tour”: Federer vuole tornare a giocare con Nadal. Poi attacca il “tennis omologato”: “Così la finale sarà sempre Sinner-Alcaraz”
Sinner, Federer attacca? “I tornei lo favoriscono per vederlo in finale con Alcaraz”
"Vogliono favorire Sinner", Federer 'attacca' Jannik? ebx.sh/CpxPep - X Vai su X
Sinner, Federer attacca? “I tornei lo favoriscono per vederlo in finale con Alcaraz” - facebook.com Vai su Facebook
Vogliono favorire Sinner, Federer 'attacca' Jannik?; Sinner, Federer attacca? I tornei lo favoriscono per vederlo in finale con Alcaraz; Sinner, Federer attacca? 'I tornei lo favoriscono per vederlo in finale con Alcaraz'.
Federer attacca Sinner: “Lo favoriscono”. La risposta di Jannik è un colpo vincente - C’è qualcosa di unico nello sport quando si confrontano due fuoriclasse che incarnano epoche differenti e ne diventano i simboli. Secondo thesocialpost.it
Sinner, Federer attacca? "I tornei lo favoriscono per vederlo in finale con Alcaraz" - "Con superfici così si crea uno svantaggio per il giocatore più debole, mentre con una superficie più veloce ci sarebbero più sorprese", ha continuato Federer al podcast Served with Andy Roddick, "i ... Segnala msn.com