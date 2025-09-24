L’annuncio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriva alle 18 ore italiane: la maggioranza presenterà una mozione in Parlamento per il riconoscimento della Palestina, subordinato alla liberazione degli ostaggi e all’esclusione di Hamas da Gaza. Tre ore prima, a margine di un convegno organizzato da Fratelli d’Italia intitolato “Tutte le ambiguità della propaganda Pro-Pal”, alcuni esponenti del partito guidato da Giorgia Meloni si sono espressi in maniera netta e contraria al riconoscimento dello Stato di Palestina. Per Lucio Malan, capogruppo dei senatori di Fdi, “il governo italiano ha spiegato molto bene qual è la sua posizione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fdi prima dell’annuncio di Meloni: “Riconoscimento Stato Palestina? Inutile”, “Non ci sono le condizioni”