FdI e Pd mai così distanti | il sondaggio che gela Elly Schlein e compagni

Doccia fredda, anzi gelata, per la sinistra nostrana. Da tre anni a questa parte la segretaria dem, Elly Schlein, continua a ripetere che, prima o poi, il governo cadrà sotto i colpi di una opposizione unita e sempre più forte nei sondaggi. Le ultime rilevazioni, però, direbbero l’esatto opposto: Fratelli d’Italia e Partito democratico non sono mai stati così distanti. Il distacco politico tra i due partiti si è trasformato in un distacco di fiducia, con il partito della Meloni sempre più vicino alle istanze degli elettori e il Partito democratico che continua a perdere terreno. A dimostrarlo plasticamente è l’ultimo sondaggio Noto presentato durante l’ultima trasmissione Porta a Porta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - FdI e Pd mai così distanti: il sondaggio che gela Elly Schlein e compagni

