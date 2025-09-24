FC 26 SBC Tour Mondiale Carney Chukwuemeka | Il Giovane Talento a Centrocampo!

È il momento di aggiungere un centrocampista dinamico e versatile al tuo Ultimate Team! L’SBC di Carney Chukwuemeka Tour Mondiale 84 OVR è ora disponibile e ti offre un centrocampista offensivo (COC) che può anche ricoprire il ruolo di centrocampista centrale (CM). Con un Dribbling 85, Passaggio 83 e Velocità 82, Chukwuemeka è il profilo perfetto per il centrocampo moderno, in grado di legare il gioco e dettare i ritmi. Le sue 4 stelle per le Mosse Abilità e la sua versatilità sono un grande vantaggio. Inoltre, il suo stile di gioco PLUS PLUS da Regista lo rende un eccellente creatore di gioco fin da subito. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

