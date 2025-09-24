Favara via libera a digitalizzazione e trasporto pubblico potenziato
Favara punta su servizi più efficienti e mobilità sostenibile. Nelle sedute del 21 e 22 settembre il Consiglio comunale, su proposta dell’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Palumbo, ha approvato due variazioni di bilancio per oltre 60 mila euro destinate a progetti di digitalizzazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
