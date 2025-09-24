Farnesina sotto attacco la firma di un centro sociale | cosa sta succedendo
Il ministero degli Esteri, in particolare l'Unità di crisi e il gabinetto del ministro, sono stati oggetto di un " mail bombing " innescato da un centro sociale dopo l'attacco contro le barche della Flotilla per Gaza. L'attacco, che è consistito nell'invio di migliaia di false mail, ha avuto fra l'altro l'effetto di ostacolare proprio il lavoro dell'Unità di Crisi che in queste ore è in contatto con i cittadini italiani che sono a bordo delle unità della Flotilla che procede verso Gaza, accusa la Farnesina in una nota. La Flotilla è stata fatta oggetto di azioni offensive e intimidatorie. L'autorità giudiziaria è stata informata dal comando provinciale dei Carabinieri dell'azione di "mail bombing" contro la Farnesina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
