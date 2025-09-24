Fare impresa incubatori di startup per rilanciare l’economia del Cratere

Ildenaro.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Formazione gratuita, incentivi economici e accompagnamento professionale. Sono le opportunità offerte dal  nuovo bando “Autoimpiego” rivolto ai giovani under 35,  al centro dell’evento  “Fare impresa”  che si è svolto ieri a Macerata e che oggi si replicherà a Fabriano, alle 17, presso “Meccano”. L’iniziativa ha fatto da cornice alla presentazione della nascita di  una rete di incubatori  dedicati alle startup e alle imprese innovative nei territori colpiti dal sisma del 2016. Il commissario straordinario,  Guido Castelli,  ha sottoscritto tre protocolli d’intesa con Mich, The Way e Fvb, realtà attive nel campo dell’innovazione e del supporto alla crescita imprenditoriale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

