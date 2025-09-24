Fare impresa incubatori di startup per rilanciare l’economia del Cratere
Formazione gratuita, incentivi economici e accompagnamento professionale. Sono le opportunità offerte dal nuovo bando “Autoimpiego” rivolto ai giovani under 35, al centro dell’evento “Fare impresa” che si è svolto ieri a Macerata e che oggi si replicherà a Fabriano, alle 17, presso “Meccano”. L’iniziativa ha fatto da cornice alla presentazione della nascita di una rete di incubatori dedicati alle startup e alle imprese innovative nei territori colpiti dal sisma del 2016. Il commissario straordinario, Guido Castelli, ha sottoscritto tre protocolli d’intesa con Mich, The Way e Fvb, realtà attive nel campo dell’innovazione e del supporto alla crescita imprenditoriale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
