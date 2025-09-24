Fantacampionato il vincitore della 4ª giornata è Pietro Valenza

Per il fantallenatore primo posto in classifica con 102,5 punti ottenuti dalla squadra "Eugeniojames" e un voucher Valtur da 1000 euro in premio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

