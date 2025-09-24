Fango e detriti a Como si lavora per ripulire dai danni del maltempo

A Como prosegue il lavoro dei vigili del fuoco per far fronte ai danni causati dalla forte ondata di maltempo di lunedì. Diversi mezzi sono impegnati nel liberare da detriti e fango il sottopasso ferroviario di via Santa Marta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Fango e detriti, a Como si lavora per ripulire dai danni del maltempo

