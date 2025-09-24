la tragica scomparsa di una giovane influencer kenyana. Una notizia che ha sconvolto il mondo dei social media riguarda la prematura perdita di Gracious Teiyan, influencer di 26 anni proveniente dal Kenya. Dopo aver sofferto un’intensa emicrania, si è sviluppata una condizione rara e grave nota come trombosi sinusale, che le ha provocato la morte. La vicenda ha suscitato grande commozione tra i follower, amici e familiari, lasciando un vuoto profondo nel panorama digitale e non solo. le circostanze della sua morte. l’ultimo periodo e l’intervento medico. La giovane influencer è deceduta domenica 14 settembre 2025, dopo due giorni di ricovero ospedaliero. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Famosa morta dopo ricovero in ospedale, il dolore del fidanzato