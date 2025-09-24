«Quando mi hanno chiamato per dirmelo pensavo fosse uno scherzo». Risponde ai giornalisti così, con sincerità, Francesco Costabile, il regista di Familia che ieri è stato designato a rappresentare l'Italia nella categoria che premia il film internazionale alla 98a edizione degli Oscar. Una scelta che definisce «molto coraggiosa» quella della commissione istituita dall'Anica (l'associazione dei produttori italiani) per conto dell'hollywoodiana Academy of Motion Picture Arts and Sciences e composta da Micaela Fusco, Alessandra Magliaro, Gabriele Muccino, Olivia Musini, Simona Paggi, Federico Pontiggia, Micaela Ramazzotti, Stefano Sardo e Vito Sinopoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Familia" rappresenterà l’Italia agli Oscar. "Ancora più attuale dopo la morte di Kirk"