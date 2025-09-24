‘Familia’ in corsa per l’Oscar per l’Italia La delirante tesi del regista Costabile | Kirk un violento era contro l’aborto
“Famolo strano”, non il sesso di verdoniana memoria, ma il criterio con cui indicare un film candidato all’Oscar: ed ecco che spunta Familia di Francesco Costabile. Il comitato di selezione istituito dall’Anica su incarico dell’Academy ha tirato fuori dal cilindro il film contro il patriarcato, dedicato a un grave fatto di cronaca di violenza domestica. Nel comitato, tra i più noti il regista Gabriele Muccino e l’attrice Micaela Ramazzotti, hanno optato per una scelta più in linea con i tempi woke. Ma quanto è woke il film scelto dalla giuria italiana per la corsa all’Oscar?. Troppo scontato scegliere per concorrere alle nomination i film più amati dal pubblico italiano: Diamanti di Ozpetek, pellicola che ha incassato di più tra quelle italiane nel 2024, omaggio alla bellezza e alle donne, già venduta in mezzo mondo, è stata ignorata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Familia di francesco costabile in corsa per gli oscar 2026
