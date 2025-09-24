Familia è candidato come miglior film internazionale un' opera sulla violenza che genera violenza tratta dal libro di Luigi Celeste Non sarà sempre così

R oma, 23 set. (askanews) – “Familia” di Francesco Costabile è il film che l’Italia candida alla selezione per l’Oscar come miglior film internazionale, un’opera sulla violenza che genera violenza, tratta dal libro autobiografico di Luigi Celeste “Non sarà sempre così”. Il regista, raggiunto telefonicamente dopo l’annuncio della candidatura, ha detto: “La violenza di genere è purtroppo un tema transculturale e trasversale a tutte le classi sociali e a tutti i luoghi. E’ urgente portarlo al pubblico, soprattutto in un periodo storico in cui la violenza è assolutamente sdoganata, come vediamo nelle guerre di oggi”. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Familia è candidato come miglior film internazionale, un'opera sulla violenza che genera violenza, tratta dal libro di Luigi Celeste "Non sarà sempre così".

In questa notizia si parla di: familia - candidato

Oscar 2026, ‘Familia’ è il candidato italiano

“Familia” di Francesco Costabile è il film candidato per l’Italia agli Oscar 2026

Oscar 2026, ‘Familia’ di Francesco Costabile è il candidato italiano

#Familia di #FrancescoCostabile è stato selezionato come candidato ufficiale dell’Italia alla 98ª edizione degli Oscar Una produzione TRAMP LIMITED, in collaborazione con @medusa_film, #IndigoFilm e O’Groove #Oscar2026 #Italia #barbararonchi @Fra - X Vai su X

'Familia' di Costabile è il film candidato italiano agli Oscar. Quanta tossicità c'è nel patriarcato. Un'opera seconda scura, piena di grinta e verità #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Familia di Costabile è il film candidato dall' Italia agli Oscar; Oscar 2026 | Familia di Francesco Costabile è il candidato italiano per il Miglior Film Internazionale; Oscar 2026 Familia di Costabile è il film candidato italiano.

Familia è il film italiano candidato agli Oscar, qual è la trama e chi è il regista Francesco Costabile - Familia di Francesco Costabile è il film italiano candidato agli Oscar 2026: la trama, i temi e i dettagli sul percorso verso Hollywood ... Come scrive virgilio.it

Costabile, dalle Aldini al sogno dell’Oscar: “Familia” è candidato come miglior opera straniera - Ha battuto “Duse” di Marcello , “Diamanti” di Ozpetek e “Le assaggiatrici” di Soldini: “Quando mi hanno chiamato credevo fosse uno scherzo ... Segnala bologna.repubblica.it