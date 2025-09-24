Famiglie oltre | un faro per tutti il 29 settembre al Castello San Marco

Torna il 29 settembre 2025 “Famiglie oltre: un faro per tutti”, l’evento solidale promosso dall’Associazione Il Faro – Famiglie oltre la disabilità ETS, giunto alla sua sesta edizione. La serata si terrà alle ore 20:00 nella splendida cornice del Castello San Marco di Calatabiano (CT), e si. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

"Famiglie oltre: un faro per tutti" torna al Castello San Marco per la sua sesta edizione.

