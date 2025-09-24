Famiglie con disabili-studenti salgono i costi e le richieste Proietti | Triplichiamo i fondi | i fragili la priorità

Il monitoraggio scolastico e quello socio-sanitario, anche attraverso le criticità emerse dai Comuni, hanno dimostrato che le risorse del passato non sono sufficienti per i servizi di assistenza domiciliare dei minori con disabilità e per l’integrazione scolastica. Per questo motivo la Giunta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Nuovi fondi per studenti con disabilità: a chi andranno e come verranno utilizzati - Il Ministro Locatelli ha stanziato 260 milioni di euro, nuovi fondi per garantire assistenza scolastica e trasporto agli studenti con disabilità nel 2025. Secondo ticonsiglio.com

Avezzano, sostegno alle famiglie per trasporto studenti disabili - Il comune di Avezzano conferma per il secondo anno il contributo alle famiglie di studenti disabili che provvedono in modo autonomo al trasporto scolastico: nell'ambito del piano di azione ... Da ansa.it