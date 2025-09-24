Famiglia di peso e vini da 1.800 euro a bottiglia Chi è Emanuele Ragnedda il viticoltore fermato per l’omicidio di Cinzia Pinna

Ha 41 anni ed è originario di Arzachena, Emanuele Ragnedda, il nome dietro l’Isola dei Nuraghi “Disco Volante”, un vino bianco prestigiosissimo che arriva a costare tra 1.300 e 1.800 euro a bottiglia. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

