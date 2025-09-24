Falsi fogli di viaggio e uso personale dell' auto di servizio | chiesto rinvio a giudizio di un carabiniere

Decine di fogli di viaggio falsificati, in modo che risultassero oltre 600 ore di lavoro straordinario in più da retribuire e utilizzo indebito dell'auto di servizio: un carabiniere rischia di finire a processo per l'accusa di peculato e per due violazioni del codice penale militare relative a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: falsi - fogli

https://www.binews.it/evidenza/mirabella-eclano-av-controlli-a-tappeto-dei-carabinieri-durante-la-notte-bianca-segnalazioni-per-droga-e-fogli-di-via-per-falsi-filantropi/ - facebook.com Vai su Facebook

Aveva soldi falsi, carte di credito e documenti rubati: denunciato il titolare di un market a Palermo - X Vai su X

Dichiarava false missioni fuori sede e intascava le indennità: condannato il caposcorta di un pm antimafia; Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari e la fuga pianificata con documenti e soldi falsi: caccia ai complici; Come ha fatto Andrea Cavallari a fuggire in Spagna: dal viaggio a Barcellona con taxi e BlaBlaCar ai soldi falsi.